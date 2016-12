Jeune Afrique N° 2830 en kiosque le 5 Avril 2015

Démocratie : les nouveaux opposants

C’est un phénomène totalement inédit : des citoyens jeunes, connectés et très engagés font trembler les palais dans toute l’Afrique. Depuis 2011 et l’apparition du mouvement « Y’en a marre » au Sénégal, ces jeunes se sont imposés comme de vrais acteurs politiques. À Ouagadougou, ils ont même défait un président.

De Dakar à Kinshasa, ils échangent conseils et savoir-faire. Sous l’œil bienveillant des Occidentaux…

Jeune Afrique enquête sur ces nouveaux opposants.

Nigeria : élection de Muhammadu Buhari

Le 28 mars, le chef de l’État sortant Goodluck Jonathan s’est incliné dans les urnes. Entre la chute des cours du pétrole, la corruption et la menace jihadiste, son successeur Muhammadu Buhari, aura fort à faire pour redresser le pays. Jeune Afrique revient sur cet événement historique.

Maghreb : la menace de l’Etat islamique

Renforcé par le ralliement de jihadistes de la région jusqu’alors affiliés à Al-Qaïda, l’État islamique menace l’Afrique du Nord. A l’heure où les attentats terroristes se multiplient et qu’en Libye, comme en Irak et en Syrie, le califat se nourrit du chaos et des conflits confessionnels, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte ne sont pas si vulnérables et résistent à l’appel de l’extrémisme.

Une enquête de Jeune Afrique.

Tunisie-France : On efface tout et on recommence ?

Intervenant quelques jours après la tuerie du Bardo, la visite d’État de Béji Caïd Essebsi le 7 et 8 avril à Paris est l’occasion pour les deux pays de dissiper les malentendus et de repartir sur de nouvelles bases.

Algérie : le puzzle mondial d’Issad Rebrab

De la côte italienne au bord du fleuve Amazone, le géant algerien Cevital ne cesse d’étendre ses activités. Production de sucre, de verre plat et de téléviseurs, distribution de voitures, une dizaine de supermarchés à son actif, publication du quotidien Liberté… Issad Rebrab est aujourd’hui sur tous les fronts. Mais dans quel but ? Jeune Afrique reconstitue le schéma méthodiquement élaboré par le patron du premier groupe privé algérien.