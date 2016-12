La démolition commence demain

On vous a parlé il n’y a pas longtemps du projet qui vise à reconstruire le bâtiment central du grand marché de Lomé qui a été incendié pendant les évènements de Janvier 2013. Mais ce processus ne pourra démarrer qu’après la démolition de ce qui reste du marché.

Cette démolition va commencer demain le 11 Septembre 2013 à 5h30 et elle va durer 2 mois, ce qui veut dire qu’elle sera finie d’ici le 10 Novembre 2013.

Le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Lomé, le Contre-Amiral Fogan Adégnon a tenu une réunion ce mardi avec les représentants des commerçants afin de les informer et de les sensibiliser.

Il a signalé qu’un périmètre de sécurité sera établi sur toutes les rues aux alentours du bâtiment et même les boutiques avoisinantes dès ce mercredi. Les commerçants des boutiques avoisinantes ne pourront entrer dans la zone qu’après 10 jours durant lesquelles la délégation entamera la phase de démolition par explosifs.

« A l’heure actuelle, le bâtiment s’est sérieusement dégradé, il est à sa 3e phase de destruction. C’est une bombe à retardement qui peut s’effondrer à n’importe quel moment. Ces mesures se justifient par l’urgence et le degré de dangerosité de la situation puisqu’on ne sait pas de quel côté le bâtiment va basculer lors de sa démolition. C’est un miracle que ce bâtiment tient encore debout, s’est étonné le représentant de la société Céco BTP, la société à qui les travaux de démolition ont été attribués, “les poteaux porteurs, la dalle et toute la structure ne tiennent plus qu’à un fil. La réalisation de cette démolition des risques tellement énormes qu’on ne peut pas se permettre de les effectuer en présence de commerçants et des riverains», a déclaré Fogan Adégnon.

Il est à rappeler que les frais de la démolition qui va durer 2 mois vont coûter 621 914 752 F.CFA à l’Etat.