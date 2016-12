Le Togo dans le top 20 Africain de la FIFA

La FIFA a récemment mis à jour son classement et les changements sont minimes avec le Cote d’Ivoire qui tient toujours la 1ère place en Afrique et le Ghana qui est toujours 2ème avec 815 points mais les Eléphants ont perdu 1 place dans le classement mondial et ils sont maintenant 24è.

Le reste du top 5 africain est complété par l’Algérie 3ème équipe africaine et 24è mondiale, le Cap Vert 4ème en Afrique et 31ème mondiale, et à la 5ème place on trouve le Nigeria qui est classé 37ème mondiale.

Pour les Eperviers ils sont classés 18ème en Afrique et 77è mondiale.

On vous rappelle que le Cap Vert a été éliminé de la prochaine phase qualificative pour la coupe du monde aujourd’hui après une plainte déposée par la Tunisie pour la participation d’un joueur cap-verdien normalement exclue.

Et pour conclure voilà le classement final du top 20 africain :

1. Côte d’Ivoire

2. Ghana

3. Algérie

4. Cap-Vert

5. Nigeria

6. Mali

7. Egypte

8. Burkina Faso

9. Tunisie

10. Cameroun

11. Sénégal

12. Afrique du Sud

13. Libye

14. Zambie

15. Sierra Leone

16. Maroc

17. Guinée

18. Togo

19. Ouganda

20. Gabon