Le Togo participe à la protection de la couche d’ozone

Comme chaque année, le monde consacre une journée internationale pour la protection de la couche d’ozone, et dans cette édition de 2013, le Togo s’est montré très enthousiaste et motivé pour participer avec les autres pays promouvoir une atmosphère agréable. La conférence au nom de « Une atmosphère saine, tel est l’avenir que nous voulons » a bien montré les actions entreprises par les autorités togolaises en matière d’environnement.

Parmi ces actions, on peut citer :

– La formation de 691 techniciens de froid sur les règles pratiques en matière de froid.

– La formation de 544 douaniers sur les manières de contrôle des substances néfastes à la couche d’ozone, et la détection de ces substances.

– La distribution de matériels et d’équipements nécessaires au travail des techniciens et des douaniers

– La sensibilisation du public

– L’élimination des chlorofluorocarbones

Lors de cette conférence, M. Essobiyou Thiyu le directeur de l’environnement togolais a déclaré : « Cependant, beaucoup d’efforts restent à faire notamment l’élimination d’autres substances comme les hydro chlorofluorocarbones (HCFC). »

M. Amona Kossi Domepha, le coordinateur du bureau national Ozone au Togo a aussi déclaré : « ’S’agissant des défis à relever , on pense à maîtriser l’informel, à former un plus grand nombre de techniciens de froid et de douaniers, à introduire des modules au niveau de l’Ecole nationale d’administration (ENA) pour faire en sorte que tous ceux qui y seront formés aient des notions de protection de l’environnement, mais spécifiquement de la couche d’ozone. »

Il est rappelé que le lancement de la première journée mondiale pour la protection de la couche d’ozone a était lancé en 1987.