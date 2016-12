Les derniers résultats de la D1 togolaise

La dernière journée de la D1 Togolaise était très serrée. Le match entre AD Douanes et Dyto s’est soldé par un nul de 2 buts pour chacun. Les joueurs de Foadan de Dapaong ont créé la surprise en battant l’Etoile Filante par 1-0 à Lomé. Un autre match à Kpalimé s’est soldé par un echec pour les ASKO de Kara qui a perdu 2-0 contre Gomido.

Les Gbikinti de Bassar ont perdu eux aussi contre l’Unisport 2-1. Le match s’est déroulé à Sokodé. Les joueurs de Maranatha n’ont pas fait l’exception eux aussi et ils ont perdu contre Kotoko 1-0.

Le dernier match joué était entre les Anges FC et l’AS Togo. Un match qui s’est terminé par un nul 0-0.

Avec ces résultats les leaders du classement n’ont pas perdu de place et on trouve toujours l’AS Douanes et les Anges 1èr au classement avec 31 points chacun et Foadan arrive à la 2ème place avec 30 points.

Voilà les résultats complets avant le match de jeudi entre Semassi et Agaza :

Gomido vs ASKO (2-0)

Anges FC vs AS Togo Port (0-0)

Unisport vs Gbikinti (2-0)

AS Douanes vs Dyto (2-2)

Koroki vs TAC (2-1)

Etoile Filante vs Foadan (0-1)

Maranatha vs Kotoko (0-0)