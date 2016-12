Sama Essohamlom encore incarcéré

Le Réseau pour le Développement de la Masse sans Ressources (ReDéMaRe) est une société de placement fondé par Sama Essohamlom. La plupart des personnes qui connaissent cette société la qualifieront d’une société d’escroquerie massive. Son directeur et fondateur a déjà été incarcéré 1 an en 2010 pour ce qui est connu comme l’affaire « ReDéMaRe » et toujours pour escroquerie.

Et le revoilà à nouveau en prison accusé de « manquement à ses obligations ». Les premières informations disent c’est un commerçant qui a posé plainte après avoir adhérer au nouveau produit de la société « Marché de crédit en nature pérenne ». Le trésorier de la société « ReDéMaRe » et le directeur d’une autre société de micro crédit, ont aussi été interpellé dans la même affaire.

D’après l’Agence Afreepress, la société « ReDéMaRe » est en train de payer la somme due au plaignant afin d’arrêter le dossier.

Un proche de Sama Essohamlom a précisé que l’affaire est juste une question de malentendu.

« Il a adhéré librement à ce produit et il savait qu’on ne pouvait pas le payer cash, car il faut que les autres clients consomment le produit avant qu’il ne soit payé. Mais il n’a pas compris et c’est ce qui est la cause du problème », a-t-il déclaré.