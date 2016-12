Un pas technologique pour l’Université de Lomé

L’un des grands problèmes que le Togo connait à chaque rentrée à l’Université de Lomé c’est les longues files d’attente que les étudiants doivent supporter pour pouvoir s’inscrire. Cette année ça ne sera plus le cas puisque il est désormais possible de s’inscrire en ligne et ainsi évité les longues heures perdues pour s’inscrire.

Cette annonce a été faite dans un communiqué de la Direction des Affaires Académiques et Sociales de l’Université de Lomé pour les nouveaux bacheliers qui vont s’inscrire à l’université. Le communiqué a aussi donné les spécificités du système Licence-Master-Doctorat (LMD) qui est en vigueur au Togo depuis 2008.

C’est un grand pas technologique vers l’avant. C’est fini les heures perdues pour pouvoir s’inscrire. Cette modernisation était plus que nécessaire puisque elle est déjà utilisée dans beaucoup de pays dans le monde, et même le nombre des étudiants devient chaque année plus grand au Togo et les anciennes méthodes d’inscription ne peuvent plus supporter les milliers d’étudiants qui viennent s’inscrire chaque année.

Pour ceux qui ont des questions sur le système LMD la Direction a prévu un rendez-vous avec les nouveaux bacheliers entre le 13 et le 16 Septembre prochain pour répondre à toutes les questions.

Pour de plus amples informations sur les orientations et les offres de formations à l’Université de Lomé veuillez visiter ce site : www.daas.univ-lome.tg