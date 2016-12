Une aide de la BAD pour le Togo

Un lot de six véhicules bâches double cabine 4×4 d’une valeur de 143 700 00 FCFA est une aide donnée au Togo par la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de renforcer la décentralisation financière publique dans le domaine du contrôle et collecte et plus précisément pour booster le Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance Economique et Financière (PARCI-2).

« Il s’agit du renforcement de la décentralisation financière, de la communication fluide dans le domaine du contrôle du transport de pièces entre la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et les trésoreries régionales, les trésoreries principales. Aussi de faciliter la transparence et la redevabilité au niveau de la gestion des finances publiques au Togo » a déclaré Corpophone NTAGUNGIRA, Economiste principale à la BAD.

SOHOIN Kouekou, Directeur Général Adjoint de la Trésorerie et comptabilité publique a expliqué : « Désormais une gestion rapide et efficace de la trésorerie de l’Etat et les opérations des collectivités locales seront plus accentuées sur la collecte des fonds, les pièces comptables de recettes et de dépenses. Aussi nous assisterons à la mise à jour et l’élaboration de la balance générale des comptes du trésor dans les délais requis »

Il est a rappelé que la BAD est un grand partenaire pour le Togo depuis 2008 et il a beaucoup aidé le pays lors des réformes économique et financière.