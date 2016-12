Une assemblé générale de la STT

C’est au centre communautaire de Tokoin que la Synergie des Travailleurs du Togo a tenu une assemblée générale afin d’informer la base sur les pourparlers avec le gouvernement. Après de multiples discussions et la dernière proposition du gouvernement, la STT a donné sa réponse pendant cette assemblée générale. Il demande au gouvernement de garder la somme proposée qui de 20 000 et 30 000 F. CFA et de poser à la place « une valeur indiciaire dont le taux sera déterminé par les deux partis »

M. Tsolégnanu a encouragé les combattants du syndicat en disant que c’est seulement avec la persévérance, ils pourront avoir accès à leurs demandes.

« Cette assemblée générale est tenue pour montrer au gouvernement que la STT n’est pas morte, au contraire elle travaille et elle reviendra à la charge, juste après qu’on ait le nouveau gouvernement pour avoir un accord avant 2014. Jusqu’à deux jours avant la démission du gouvernement, nous étions toujours en discussions par le biais des médiateurs. Le gouvernement, jusqu’aujourd’hui, a une proposition de 18% par rapport à la valeur indiciaire et à compléter avec 5000 F pour les agents qui n’obtiendraient pas les 20 000F octroyés pour 2013, proposition qui ne nous siée pas et nous avons proposé 50%.Mais le gouvernement nous fait comprendre qu’il est dans l’incapacité de nous l’accorder par rapport au budget prévu pour 2014 et donc de proposer une autre chose. Nous avons accepté et maintenant nous demandons au gouvernement dans un courrier que nous venons de lui adresser, de maintenir les 20000 et 30000 F CFA, mais de poser une valeur indiciaire dont le taux sera déterminé par les deux partis. A part ce point, on lui a fait comprendre aussi que le cas de Douti qui est toujours à la morgue nous tient à cœur et également le cas des budgets autonomes qui n’ont pas encore payés par rapport aux 20000 et 30000 F qu’on a signé comme accord. Nous espérons qu’on parlera des vrais problèmes et que ça ne sera pas encore des réunions protocolaires de formalisme qu’on connait dans ce pays. Que pour une fois, on parle des vrais problèmes, et que les recommandations soient vraiment appliquées. » Tels était les paroles de M. Tsolégnanu

Il est à rappeler que la STT a marqué un grand changement dans la lutte syndicaliste togolaise. Un mouvement qui a montré qu’il était prêt à tous les sacrifices afin de lutter pour améliorer les conditions de vie des travailleurs togolais.