Une démolition douteuse selon M. Fabre

Samedi dernier, M. Jean-Pierre Fabre le leader de l’opposition a consacré sa dernière apparition aux sujets actuels du Togo et plus précisément sur la démolition imminente du marché de Kara et du grand marché de Lomé qui ont été détruits en Janvier dernier pendant les émeutes.

Il a décrit cet évènement d’acte très grave et que c’est un scandale. «C’est très grave. Je veux bien comprendre que la démolition des bâtiments signifie que les enquêtes sont terminées et que les auteurs sont finalement connus. S’il en est ainsi, je crois qu’il vaut mieux, lever les inculpations qui pèsent sur nous et surtout libérer tous ceux qui sont encore détenus dans le cadre de cette affaire. »

Il a indiqué que la décision de démolition n’a qu’un seul but, c’est de masquer les preuves et ainsi pouvoir garder les dizaines d’opposants qui sont derrière les barreaux à cause de ça.

Il a accusé directement le Procureur de la République M. Blaise Essolissam Poyodi de cacher les preuves de cette affaire puisque la commission d’enquête qu’il dirige n’a toujours pas publié son rapport après huit mois de l’incendie. Il aussi précisé qu’une démolition comme ça ne travaille que les intérêts du gouvernement puisque l’opposition ne pourra plus faire une contre-expertise.

Il a cependant refusé de commenté la reconduction de M. Ahoomey-Zunu au poste de Premier Ministre en disant : « Cela nous est totalement indifférent. Je n’ai aucune appréciation. Ça ne me regarde pas. Nous n’accepterons même pas d’être consultés. Une fois qu’on a fait des élections et qu’une partie prétend avoir gagné, elle prend ses responsabilités. Elle constitue son gouvernement et gouverne le pays. Il faudrait que les Togolais comprennent le fonctionnement des Institutions, le fonctionnement du système que nous pratiquons. Le vainqueur des élections législatives constitue le gouvernement et gouverne. Il n’y aura pas l’ANC au gouvernement. »