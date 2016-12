Une visite discrète du président ghanéen

Après son élection contestée par l’opposition ghanéenne, M. John Dramani Mahama le nouveau président du Ghana a effectué une visite rapide à son homologue togolais M. Faure Gnassingbè ce lundi 09 Septembre 2013.

La nouvelle présidence de la République était leur première direction depuis l’Aéroport International Gnassingbé Eyadema de Lomé. Les entretiens entre les deux présidents ont été tenu secrets et aucune information sur la teneur de la discussion n’a été divulguée.

Le communiqué en commun entre les deux homologues a indiqué qu’ils ont évoqué la coopération économique entre les deux Etats et plus précisément le projet d’adduction d’eau potable de Sogakopé-Lomé. Ils ont aussi parlé de l’interconnexion électrique et de la sécurité frontalière.

M. Dramani Mahama a indiqué qu’il était heureux du bon déroulement des élections du 25 Juillet 2013 au Togo, et il a salué l’excellent travail selon lui du Président de la République Togolaise en matière de démocratie et de l’Etat de droit. Un avis que l’opposition togolaise ne partage pas avec le président ghanéen. Cette visite constitue la deuxième visite de M. Dramani Mahama après un an au pouvoir, la première étant en Septembre 2012 à Kara.